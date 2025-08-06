Droits de douane américains : Hyundai Motor et General Motors travaillent main dans la main

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd’hui, les nouveaux droits de douane réciproques imposés par l’administration Trump entrent en vigueur. Tous les produits exportés de Corée du Sud vers les Etats-Unis seront désormais soumis à des droits de douane de 15 %, contre 10 % auparavant. Dans ce contexte, plusieurs entreprises sud-coréennes cherchent à renforcer leur coopération avec des partenaires américains.Notamment, Hyundai Motor s’est associé à General Motors pour développer cinq nouveaux véhicules, avec un lancement prévu en 2028. Il s’agit de quatre modèles destinés à l’Amérique latine, comme des pick-up et des voitures compactes à moteur thermique et hybride, ainsi qu’un fourgon électrique pour le marché nord-américain.Les deux constructeurs espèrent produire et vendre plus de 800 000 unités par an, une fois la production lancée à grande échelle. Les dépenses liées au développement seront partagés pour réduire les coûts de plateforme et tirer des bénéfices financiers à long terme.