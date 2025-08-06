Stratégie économique : une formation à l’IA pour tous les citoyens

Photo : KBS News

Le gouvernement dévoilera sa stratégie de développement économique entre la mi-août et la fin du mois. Le ministre des Finances et vice-Premier ministre à l'Economie a fait cette annonce ce matin. Koo Yun-cheol a affirmé que la Corée du Sud risque d'être laissée sur le bord du chemin si elle ne parvient pas à acquérir la compétitivité et les technologies nécessaires aux nouvelles industries, afin de devenir une économie ultra-innovante.L’exécutif a expliqué qu’il sélectionnerait des projets innovants qui contribueraient à la croissance du pays, et qu’il se concentrerait sur l’obtention de résultats visibles à court terme.En particulier, pour former des experts en intelligence artificielle (IA), une formation sur mesure sera proposée à toute la population allant des écoliers jusqu'aux ingénieurs. Le calendrier et les modalités seront précisés dans la stratégie.