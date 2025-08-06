Séoul-Tokyo : les ministres de la Défense tiennent une visioconférence

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense a tenu, jeudi après-midi, une visioconférence avec son homologue japonais. A cette occasion, Ahn Gyu-back a souligné l'importance d'une coopération étroite face aux incertitudes géopolitiques et aux crises de sécurité complexes auxquelles les deux pays sont confrontés. Il a également exprimé l'espoir que la coopération bilatérale et celle tripartite avec Washington en matière de sécurité se poursuivraient à l'occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon.De son côté, Gen Nakatani a félicité son interlocuteur pour sa prise de fonction, avant de souligner que le pays du Matin clair était un partenaire et un voisin important avec lequel l’archipel devait coopérer dans diverses questions internationales.Les deux hommes sont convenus de se rencontrer dès que possible pour poursuivre des discussions approfondies sur les échanges et la coopération dans le domaine de la défense.