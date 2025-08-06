Le vice-Premier ministre à l'Economie rencontre le gouverneur de la BOK

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances qui est à la fois vice-Premier ministre à l'Economie a rencontré à huis clos, jeudi, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK). C’est une première depuis sa prise de fonctions le 21 juillet dernier.A cette occasion, Koo Yun-cheol a souligné son intention de former une « équipe unie » pour l’économie coréenne avec la BOK. De son coté, Rhee Chang-yong a exprimé sa volonté de coopération et évalué positivement les résultats des négociations douanières avec les Etats-Unis, menées par son interlocuteur. Avant d’ajouter que la banque centrale ferait tout son possible pour apporter son soutien.Avant l'entretien, Koo a rencontré la presse et a insisté sur l’importance de l’innovation pour renforcer les capacités économiques du pays. Il a déclaré qu’il mobiliserait tous les moyens d’action politiques disponibles pour relever le taux de croissance. En ce qui concerne la régularisation de la Réunion « F4 », réunissant le vice-Premier ministre, le gouverneur de la BOK, le patron du Service de supervision financière (FSC) et le chef du Service de supervision financière (FSS), il a indiqué qu’il adopterait une approche flexible.