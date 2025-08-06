Le sommet Lee-Trump pourrait avoir lieu le 25 août

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis continuent de coordonner les détails du prochain sommet de leurs dirigeants. Alors que les discussions sont dans leur dernière phase, il est évoqué la possibilité de le tenir le 25 août.Si tel est le cas, Lee Jae Myung s’entretiendra en tête-à-tête avec Donald Trump pour la première fois depuis sa prise de fonction. Pour cette rencontre, le président sud-coréen devrait faire un déplacement de trois ou quatre jours à Washington.Les deux hommes devraient profiter de l’occasion pour finaliser l’accord commercial bilatéral, conclu le 31 juillet. La question sécuritaire pourrait également s’inviter dans leurs discussions. Elle doit concerner plus précisément le changement du rôle des soldats américains présents sur la péninsule ou l’augmentation des dépenses de défense de Séoul.Lee envisage par ailleurs de tenir une nouvelle entrevue avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, dans un avenir proche.