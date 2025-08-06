World Korea Forum : une délégation parlementaire se rend au Kenya

Photo : YONHAP News

Une délégation parlementaire, composée de quatre députés de la majorité et de l’opposition, a participé jeudi au World Korea Forum 2025, tenu à l’Université nationale de Nairobi au Kenya. Cet événement, organisé depuis 26 ans par la Fondation internationale de Corée, avait lieu pour la première fois en Afrique.La cheffe de la délégation, Lee Jae-jeong du Minjoo, a souligné que, dans un contexte d’instabilité de l’ordre sécuritaire mondial, les pays africains jouaient un rôle actif en tant que médiateurs sur la scène internationale. Avant de déclarer que la Corée du Sud souhaitait s’associer à ces efforts. En insistant sur la nécessité d’un rôle de connecteur entre les nations développées et celles en développement, l’élue du parti présidentiel a affirmé que Séoul avait l’intention de devenir un acteur clé pour la coopération internationale durable.Lee a également noté que la part de l’aide à l’étranger de son pays par rapport à son revenu national brut était inférieure à la moyenne de l’OCDE. Avant de mentionner la nécessité d’un examen et d’une augmentation de l’aide publique au développement.Les autres membres se sont, eux aussi, exprimés. Ils ont affirmé qu’il était désormais nécessaire de considérer l’Afrique comme un centre stratégique de la communauté internationale. Avant d’évoquer le potentiel de coopération dans le domaine de l’armement ainsi que l’importance d’une collaboration face à la crise climatique.