Action collective des médecins : le gouvernement ouvre la porte au retour des internes et des résidents

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a ouvert la voie au retour des internes et des résidents démissionnaires dans les hôpitaux où ils travaillaient auparavant. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a tenu, jeudi, une réunion avec les organisations concernées, telles que l'Association coréenne des internes et résidents (KIRA) et l’Académie coréenne des sciences médicales (KAMS). Les conditions de leur retour y ont été fixées.Désormais les démissionnaires pourront revenir dans leur hôpital d’origine, dans la même spécialité et au même niveau de formation. Pour cela, le dépassement des quotas sera autorisé. De plus, une mesure spéciale sera appliquée pour permettre à ceux n’ayant pas encore effectué leur service militaire de l’ajourner dans la mesure du possible, afin qu’ils puissent terminer leur formation.Le ministère a déclaré avoir pris toutes les mesures possibles en tenant compte des attentes de la population. La KIRA, de son côté, a jugé positive l’amélioration du système, tout en soulignant la nécessité de discussions complémentaires.Dans le cadre du recrutement pour le second semestre, qui débute le 11 août, le retour d’une grande partie de quelque 10 000 démissionnaires est attendu. Ainsi, le conflit entre les médecins et le gouvernement, qui a duré pendant un an et demi, pourrait prendre fin.Le même jour, la nouvelle ministre de la Santéa présenté ses excuses pour les inconvénients subis par les citoyens en raison de ce bras de fer. Jeong Eun-kyeong a également promis de mener une réforme médicale centrée sur la population et d’établir une base institutionnelle pour la protection des droits des patients.