38 North : Pyongyang aurait rénové l’extérieur du bâtiment du réacteur de Yongbyon

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait rénové l’extérieur du bâtiment du réacteur de 5 MW de son principal complexe nucléaire de Yongbyon. C’est ce que montrent des images satellites commerciales prises entre février et juillet derniers, par l’organisation spécialisée 38 North.Selon ces photographies, le toit et les murs extérieurs de l’édifice semblent désormais propres. Des précédentes montraient qu’ils étaient rouillés et couverts de poussière.Le site américain a affirmé que Pyongyang avait entamé, en 2022, les travaux de rénovation et d’agrandissement du complexe de Yongbyon, mais qu’à l’époque, aucun travail sur le bâtiment en question n’avait été identifié. Avant d’ajouter que le Nord aurait commencé, à la fin du printemps dernier, à remettre à neuf sa partie supérieure et ses murs extérieurs, et qu’il aurait installé de nouvelles toitures sur les constructions environnantes.Toujours selon 38 North, le réacteur semble avoir été opérationnel tout au long de ces travaux, le déversement continu de l’eau utilisée pour le refroidir dans la rivière proche Kuryong ayant été confirmé.Le réacteur de 5 MW est capable de produire la plupart du plutonium de qualité militaire du pays communiste pour les armes atomiques.