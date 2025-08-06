Naissances hors mariage : le gouvernement cherche à adapter les lois

Photo : KBS News

Alors que de plus en plus de couples sud-coréens vivent sous le même toit et ont des enfants sans se marier, le gouvernement s'active pour répondre à cette tendance. Lors d'une table ronde récente avec des experts, le vice-président du Comité présidentiel sur la société vieillissante et la politique démographique a annoncé qu'une enquête serait menée pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par ces familles.Joo Hyung-hwan a précisé que le comité examinera, dans ce but, les lois et les dispositifs concernant chaque étape de la vie des citoyens, dans le cadre de l'élaboration de son 5e plan de base. Il a ajouté que les discussions sur la naissance hors mariage étant encore à leurs balbutiements et que le système sera amélioré en prenant en compte le constat de l’enquête.Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), 37,2 % des habitants du pays du Matin clair se montraient favorables aux parents non mariés avec enfants l’an dernier, contre 24,2 % en 2016. Ce taux est plus élevé chez les jeunes avec près de 42 % pour ceux dans la vingtaine et les trentenaires. La part des naissances hors mariage a également augmenté de 1,9 % en 2016 à 4,7 % en 2023.