Tourisme médical : les étrangers visitent la Corée du Sud pour la qualité des soins

Photo : YONHAP News

La majorité des étrangers ont choisi la Corée du Sud pour du tourisme médical en raison de la qualité des soins. C'est ce que révèle une enquête de l'Institut coréen du développement de l'industrie de la santé (KHIDI) publiée hier. L'étude a été réalisée en ligne auprès de 6 800 adultes issus de 15 pays.Parmi eux, 18,2 % ont déjà visité le pays du Matin clair pour recevoir des services médicaux. Ce taux était particulièrement élevé dans les pays asiatiques avec 28,3 % au Vietnam. Il est suivi de l'Indonésie et de la Chine. Pour le critère de leur choix, 54,9 % ont évoqué les techniques excellentes et l'efficacité des traitements. Viennent ensuite les équipements de pointe, la renommée des hôpitaux et le prix abordable.Pour ceux qui sont déjà venus, environ 60 % ont déclaré vouloir revenir. Ceux qui ne le souhaitent pas ont indiqué le manque d'intérêt pour les soins à l'étranger et la distance trop importante.Par ailleurs, dans un sondage sur la perception de 19 pays leaders dans l’industrie bio-santé, la Corée du Sud arrive en tête dans le domaine des cosmétiques. Elle se classe 5e pour les services médicaux, et 6e pour les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques.En termes d'image globale, le pays du Matin clair a obtenu 61,8 points sur 100, se plaçant au 10e rang. C’est le Japon qui occupe le trône avec 69,6 points.