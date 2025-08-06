USTR : un nouvel ordre commercial mondial s'impose

Photo : YONHAP News

Hier, Washington a officiellement commencé à imposer ses nouveaux droits de douane, de 10 à 50 %, à plus de 90 pays. Aujourd’hui, dans une tribune publiée dans le New York Times, le représentant américain au Commerce (USTR) a déclaré que le régime de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), soutenu par la Chine, était désormais terminé. Avant d’ajouter que le nouvel ordre commercial mondial voulu par Donald Trump, ou « Trump Round », débutait.Jamieson Greer a poursuivi que, dans ce nouvel ordre, les investissements sud-coréens et européens permettraient de réindustrialiser rapidement les Etats-Unis. Il a plus particulièrement souligné que le pays du Matin clair revitaliserait l’industrie américaine de la construction navale en déclin.Pour sa part, le secrétaire au Commerce est revenu sur la déclaration de son président sur les tarifs douaniers à imposer aux puces électroniques. Dans une interview avec Fox Business, jeudi, Howard Lutnick a répété que ces taxes punitives ne seront pas appliquées, si les entreprises s’engageaient à produire sur le sol américain et mettaient en œuvre leur promesse pendant le mandat de Trump. Plus tôt, le locataire de la Maison Blanche a annoncé que des tarifs douaniers de 100 % seront imposés sur les firmes qui ne se plieraient pas à ces demandes.Dans ce contexte, les deux plus grands producteurs sud-coréens de semi-conducteurs, Samsung Electronics et Sk hynix, pourraient être exemptés. En effet, ils investissent massivement dans la production de puces électroniques, respectivement au Texas et dans l’Indiana.