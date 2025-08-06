Construction navale : Séoul et Washington souhaitent amender la loi Byrnes-Tollefson

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont affiché leur entente sur la nécessité de réviser la loi américaine Byrnes-Tollefson, qui contraint l’US Navy à construire ses navires seulement sur les chantiers navals locaux. Les deux pays s’y sont entendus lors d’une rencontre, mercredi à Washington, entre les représentants de l'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de la défense (DAPA), chargée des marchés publics de l’armement, et du département américain de la Marine.Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur les moyens d’affermir la coopération bilatérale pour la construction de vaisseaux et pour la MRO de navires, à savoir la maintenance, la réparation et les opérations. Les deux parties sont alors convenues de mettre en place un groupe de travail afin de se concerter sur les détails.Le gouvernement de Séoul insistait sur la nécessité d’amender cette législation, alors qu’il a promis d’investir 150 milliards de dollars pour la construction navale américaine dans le cadre de l’accord commercial bilatéral, conclu le 31 juillet.