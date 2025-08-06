Pyongyang défend son droit légitime à l’exploitation spatiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réaffirmé son droit légitime d'exploiter l’espace, à l’occasion du troisième anniversaire de la révision de sa loi sur le développement spatial. Selon son agence de presse officielle, la KCNA, le doyen de l'université Kim Il-sung a déclaré que le pays entendait former davantage de spécialistes du secteur afin de défendre fermement ce droit.Jang Song-chol a rappelé que la modification de la législation en la matière, adoptée en août 2022, avait permis d’établir une base juridique pour accélérer le progrès de l’industrie concernée. Avant de souligner les efforts du régime pour que l'utilisation de l'espace soit conforme au droit national et international, ainsi que pour renforcer la recherche et l’enseignement dans le domaine.Pour certains observateurs, cette communication pourrait viser à légitimer un futur lancement de satellite de reconnaissance. En novembre 2023, Pyongyang avait placé en orbite un satellite militaire, et annoncé son projet d'en lancer trois autres en 2024. Toutefois, depuis un échec survenu en mai l'an dernier, aucun nouveau tir n’a été effectué.