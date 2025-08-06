Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intérieur

COVID-19 : doublement des hospitalisations hebdomadaires

Write: 2025-08-08 14:43:43Update: 2025-08-08 15:17:26

COVID-19 : doublement des hospitalisations hebdomadaires

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre d’hospitalisations hebdomadaires liées à la COVID-19 a doublé en quatre semaines. Selon les données recueillies auprès de 221 hôpitaux par l’Agence de prévention et de contrôle des maladies (KDCA), il s’est élevé à 220 entre le 27 juillet et le 2 août, contre 103 il y a trois semaines. C’est la cinquième semaine consécutive de hausse.

En fonction de l’âge, les plus de 65 ans représentent 60 % des patients hospitalisés.

Pour le directeur de la KDCA, cette résurgence est due aux vacances, à la chaleur et à l’augmentation des activités en intérieur. Tout en estimant que la tendance se poursuivra jusqu’en août, Lim Seung-kwan a appelé à respecter les mesures de prévention, notamment le port du masque pour les séniors, les groupes vulnérables, ainsi que pour les employés et visiteurs des établissements à risque.

L’agence prévoit de tenir, la semaine prochaine, une réunion sur les infections respiratoires, consacrée à l’évaluation de la situation estivale et à la vérification de la disponibilité des traitements et des lits d’hôpital.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >