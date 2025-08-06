COVID-19 : doublement des hospitalisations hebdomadaires

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre d’hospitalisations hebdomadaires liées à la COVID-19 a doublé en quatre semaines. Selon les données recueillies auprès de 221 hôpitaux par l’Agence de prévention et de contrôle des maladies (KDCA), il s’est élevé à 220 entre le 27 juillet et le 2 août, contre 103 il y a trois semaines. C’est la cinquième semaine consécutive de hausse.En fonction de l’âge, les plus de 65 ans représentent 60 % des patients hospitalisés.Pour le directeur de la KDCA, cette résurgence est due aux vacances, à la chaleur et à l’augmentation des activités en intérieur. Tout en estimant que la tendance se poursuivra jusqu’en août, Lim Seung-kwan a appelé à respecter les mesures de prévention, notamment le port du masque pour les séniors, les groupes vulnérables, ainsi que pour les employés et visiteurs des établissements à risque.L’agence prévoit de tenir, la semaine prochaine, une réunion sur les infections respiratoires, consacrée à l’évaluation de la situation estivale et à la vérification de la disponibilité des traitements et des lits d’hôpital.