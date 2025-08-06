L’un des favoris au poste de Premier ministre nippon est attendu à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais de l’Agriculture se rendra en Corée du Sud du 9 au 11 août. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Shinjiro Koizumi participera à la réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), et à une rencontre trilatérale avec ses homologues sud-coréen et chinois.Lundi, il doit s’entretenir avec le chef de la diplomatie sud-coréen Cho Hyun. Une telle rencontre est rare en l'absence d'enjeu particulier. Certains estiment que la question des restrictions sur les produits de la mer nippons pourrait être abordée. Selon le ministère, Séoul mène divers échanges de haut niveau afin de bâtir une relation solide et mature avec Tokyo. Cette entrevue s'inscrit dans cette démarche.A noter que le fils de l’ancien Premier ministre Junichiro Koizumi est en tête des sondages pour devenir le prochain chef du gouvernement japonais.