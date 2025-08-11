Alimentation : hausse record des prix

La hausse des prix de l'alimentation a atteint un record sur un an en juillet. Le Service d'information en ligne (KOSIS), géré par le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), a indiqué que l'indice des prix des denrées alimentaires et des boissons hors alcool était de 125,75 le mois dernier, soit 3,5 % de plus sur un an, alors qu'il était 100 en 2020. Il a ainsi dépassé l'inflation générale des prix à la consommation qui était de 2,1 % sur la même période. Une hausse due aux vagues de chaleur et aux pluies torrentielles.
En détail, les poissons et les produits de la mer ont connu la plus forte augmentation (+7,2 %), notamment le calmar séché haché (+42,9 %) et le maquereau (12,6 %). Le riz (+7,6 %), les pains (+6,8 %) et les ramyeon (+6,5 %), les nouilles instantanées, ont également contribué à cette inflation, tout comme les cafés et les boissons chocolatées (+13,5 %).
Les coûts des services publics ont eux aussi connu une hausse. Par exemple, les tarifs des transports en commun ont augmenté de 7 %. Si ceux de l’électricité et de gaz augmentent au deuxième semestre, la charge financière des ménages s'alourdira. Pour rappel, au premier semestre, le gouvernement avait gelé les tarifs des services publics.