Alimentation : hausse record des prix

Photo : YONHAP News

La hausse des prix de l'alimentation a atteint un record sur un an en juillet. Le Service d'information en ligne (KOSIS), géré par le Bureau des statistiques de Corée (Kostat), a indiqué que l'indice des prix des denrées alimentaires et des boissons hors alcool était de 125,75 le mois dernier, soit 3,5 % de plus sur un an, alors qu'il était 100 en 2020. Il a ainsi dépassé l'inflation générale des prix à la consommation qui était de 2,1 % sur la même période. Une hausse due aux vagues de chaleur et aux pluies torrentielles.En détail, les poissons et les produits de la mer ont connu la plus forte augmentation (+7,2 %), notamment le calmar séché haché (+42,9 %) et le maquereau (12,6 %). Le riz (+7,6 %), les pains (+6,8 %) et les ramyeon (+6,5 %), les nouilles instantanées, ont également contribué à cette inflation, tout comme les cafés et les boissons chocolatées (+13,5 %).Les coûts des services publics ont eux aussi connu une hausse. Par exemple, les tarifs des transports en commun ont augmenté de 7 %. Si ceux de l’électricité et de gaz augmentent au deuxième semestre, la charge financière des ménages s'alourdira. Pour rappel, au premier semestre, le gouvernement avait gelé les tarifs des services publics.