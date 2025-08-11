USFK : Xavier Brunson prône la capacité et non la quantité

Photo : YONHAP News

Le commandant en chef des Forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK) a indiqué que les discussions sur leur présence en Corée du Sud lors du sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, prévu fin août à Washington, porterait sur leur qualité plutôt que sur leur quantité. Des propos tenus vendredi dernier lors d’une conférence de presse à la base militaire Humphreys, située à Pyeongtaek.Xavier Brunson a ainsi suggéré le possible redéploiement des 28 000 GI’s stationnés au sud du 38e parallèle, sans évoquer directement l'éventuelle réduction d’effectifs. Un projet appelé la flexibilité stratégique. Il a donné l'exemple du redéploiement d'une batterie anti-missiles Patriot vers le Moyen-Orient précisant que le vide laissé a largement été comblé par les avions de combat de cinquième génération et que la batterie serait modernisée puis réintégrée plus tard sous son commandement. Concernant le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon), le général américain a prôné une approche prudente pour satisfaire les intérêts communs.Quant au dossier lié aux relations Chine-Taïwan, Brunson a répondu que la participation de Séoul ne serait pas automatiquement sollicitée. Avant de souligner que Washington souhaite en revanche que son rôle soit élargi dans la défense contre Pyongyang et une plus grande flexibilité dans le processus de moderniser l'alliance sud-coréano-américaine. Une modernisation qui comprend la modification du nombre et du rôle des GI's en Corée du Sud, la hausse du budget de la défense sud-coréen et le transfert de l'Opcon, entre autres.