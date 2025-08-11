Washington demande à Séoul d'augmenter son budget de défense

Photo : YONHAP News

Lors des négociations tarifaires, les Etats-Unis ont demandé à la Corée du Sud d’augmenter son budget de défense et évoqué le partage des coûts pour le stationnement des troupes américaines sur la péninsule. C'est ce qu'a révélé le Washington Post ce week-end, citant le projet initial de l'accord conclu entre les deux parties.Le texte appelle en effet Séoul à faire passer son budget de la défense de 2,6 à 3,8 %, pour atteindre 100 000 milliards de wons, soit un peu plus de 61,7 milliards d'euros. Une contribution supplémentaire d’un milliard de dollars pour le partage des frais liés au stationnement des GI's est également évoquée. Ce qui multiplierait par deux la part sud-coréenne actuelle. Le document souhaite également une flexibilité stratégique de ces militaires pour étendre leur rôle afin qu’ils servent à contenir la Chine.Toutefois, il n'est pas certain que toutes ces requêtes aient été mises sur la table lors des discussions. La version de l'accord rendue public ne contient que ce qui relève du commerce et de l'économie. Selon un membre de la délégation sud-coréenne, à l'approche de la date limite, Washington voulait des résultats rapides et aucune mention des questions de sécurité n'a été formulée. Il est donc fort probable que le président Donald Trump évoque ces dossiers lors du tête-à-tête avec Lee Jae Myung, prévu fin août à la Maison Blanche.