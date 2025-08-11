Un tour opérateur propose un séjour dans le complexe de Wonsan-Kalma

Photo : YONHAP News

Le complexe touristique de Wonsan-Kalma pourrait commencer à accueillir des touristes étrangers. En effet, Vostok Intur, une agence de voyage russe, a présenté samedi dernier un séjour de huit jours dans la station balnéaire nord-coréenne.Selon la fiche d’information, le premier jour est consacré au voyage en autocar de Vladivostok à la gare de Khassan, située à la frontière avec la Corée du Nord, suivi d'un trajet en train pour entrer sur le sol nord-coréen. Le dernier jour est consacré au retour en Russie. La formule tout inclus comprend des nuits dans un hôtel quatre étoiles et la mise à disposition d’un interprète russe parlant coréen. Pour une réservation de trois à cinq personnes, le coût unitaire est d’environ 2 millions de wons, soit à peu près 1 284 euros.Vostok Intur présente ce voyage comme une évasion vers une destination dotée d'une histoire et d'une culture épargnées de l'influence occidentale. Ajoutant que des blogueurs et des photographes pourraient être inspirés des paysages et des architectures sublimes du royaume ermite.Pour rappel, Pyongyang a annoncé l'ouverture du complexe de Wonsan-Kalme le 1er juillet, avant d'indiquer, deux semaines plus tard, que le site n'accueillait pas de touristes étrangers temporairement.Vostok Intur vend également des excursions à Pyongyang en septembre, incluant un parcours de golf, ainsi que des voyages dans la capitale nord-coréenne et la ville de Rason en octobre.