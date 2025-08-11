JCS : Pyongyang démonte ses haut-parleurs frontaliers

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a indiqué avoir observé, le 9 août au matin, que l’armée nord-coréenne procédait au démontage de plusieurs de ses haut-parleurs destinés à la propagande vers le Sud, dans certaines zones situées le long de la ligne de démarcation.Selon le JCS, les appareils étaient positionnés sur plus de 40 sites le long de la frontière intercoréenne. Dans certains secteurs, le démontage aurait déjà été entièrement achevé. Il a toutefois précisé qu’il restait à déterminer si l’opération concernait l’ensemble de la zone frontalière, et a assuré qu’il continuerait à surveiller de près les activités nord-coréennes.Pour rappel, en juin 2024, Séoul avait relancé ses diffusions vers le Nord après l’envoi par celui-ci de ballons chargés de déchets, une mesure inédite en six ans. En réaction, Pyongyang avait réinstallé ses haut-parleurs et repris ses transmissions. Les bruits assourdissants jours et nuits avaient alors suscité de nombreuses plaintes de la part des habitants des zones frontalières comme Paju, Gimpo et Yeoncheon.Le 11 juin dernier, l’armée sud-coréenne avait cessé ses diffusions sur ordre du président Lee Jae Myung, dans le cadre d’initiatives visant à rétablir la confiance entre les deux Corées. Elle avait ensuite retiré, le 4 août, une vingtaine de ses haut-parleurs.