Exportations : -4,3 % entre le 1er et le 10 août

Photo : YONHAP News

Entre le 1er et le 10 août, les exportations ont reculé de 4,3 % par rapport à la même période de l’an dernier, pour s’établir à 14,7 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’administration des douanes.Néanmoins, le montant des expéditions journalières, calculé en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, a progressé de 9,3 %, à 2,1 milliards de dollars. Au cours des dix premiers jours du mois, il y en a eu sept, un jour de moins qu’il y a un an.Les puces électroniques (+12 %), les navires (+81,3 %) et les automobiles (+8,5 %) ont vu leurs ventes à l’étranger grimper en glissement annuel. Au contraire, celles des produits pétroliers (-19,4 %) et des équipements des télécommunications (-4,5 %) ont diminué. La part des semi-conducteurs dans les exportations totales étaient de 26,5 %, 3,9 points de plus que pendant la même période de l’année dernière.Les expéditions vers le Vietnam et Taïwan ont bondi de 4,1 et 47,4 % sur un an. A l’inverse, celles vers la Chine (-10 %), les Etats-Unis (-14,2 %) et l’Union européenne (-34,8 %) ont baissé.