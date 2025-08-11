Exportations : -4,3 % entre le 1er et le 10 août

Entre le 1er et le 10 août, les exportations ont reculé de 4,3 % par rapport à la même période de l’an dernier, pour s’établir à 14,7 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’administration des douanes.
Néanmoins, le montant des expéditions journalières, calculé en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, a progressé de 9,3 %, à 2,1 milliards de dollars. Au cours des dix premiers jours du mois, il y en a eu sept, un jour de moins qu’il y a un an.
Les puces électroniques (+12 %), les navires (+81,3 %) et les automobiles (+8,5 %) ont vu leurs ventes à l’étranger grimper en glissement annuel. Au contraire, celles des produits pétroliers (-19,4 %) et des équipements des télécommunications (-4,5 %) ont diminué. La part des semi-conducteurs dans les exportations totales étaient de 26,5 %, 3,9 points de plus que pendant la même période de l’année dernière.
Les expéditions vers le Vietnam et Taïwan ont bondi de 4,1 et 47,4 % sur un an. A l’inverse, celles vers la Chine (-10 %), les Etats-Unis (-14,2 %) et l’Union européenne (-34,8 %) ont baissé.