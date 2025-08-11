Séoul-Hanoï : Lee Jae Myung accueille Tô Lâm

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est entretenu ce matin à Séoul avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien. Lors de son discours d’ouverture, Lee Jae Myung a affirmé que la venue de Tô Lâm est la première visite d'Etat depuis sa prise de fonction, ce qui confirme que Hanoï est un des partenaires les plus importants de Séoul.Le chef de l'Etat sud-coréen a ensuite demandé de soutenir les sociétés et les citoyens installés dans les pays de l'autre. Pour rappel, 10 000 entreprises sud-coréennes sont présentes au Vietnam, tandis que des dizaines de milliers de Vietnamiens travaillent en Corée du Sud et qu’il existe 10 000 couples sud-coréano-vietnamien.De soin côté, Tô Lam s'est dit honoré d'être le premier invité d’Etat depuis l'investiture de Lee, qu’il a félicité pour sa victoire électorale, et s’est dit convaincu qu’un nouveau « miracle du fleuve Han » pourra avoir lieu sous son mandat. Il a ensuite rappelé que la Corée du Sud était le premier partenaire de son pays en ce qui concerne les investissements et le tourisme, ainsi que le deuxième en matière de coopération économique. Avant d'ajouter que la collaboration dans la défense et entre les collectivités locales est élargie.L’ancien président du Vietnam a souhaité que les relations bilatérales évoluent à la hauteur du partenariat stratégique global signé par les deux nations, en vue de renforcer la coopération bilatérale, voire contribuer à la sécurité régionale et à la paix mondiale.Ce soir, un dîner présidentiel sera organisé pour l'occasion. Au total 66 personnes y seront présentes, dont Koo Yun-cheol, le vice-Premier ministre à l'économie, Chey Tae-won, le président du groupe SK, Chung Eui-sun, le président du groupe Hyundai Motor et Park Hang-seo, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale vietnamienne.