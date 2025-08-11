Procès pénal de Yoon : quatrième absence consécutive à l’audience

Photo : YONHAP News

Après deux semaines de pause estivale, le Tribunal du district central de Séoul a rouvert aujourd’hui le procès pénal de Yoon Suk Yeol, poursuivi pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Aujourd’hui encore, l’ex-chef de l’Etat ne s’est pas présenté à l’audience, comme lors des trois précédentes tenues après son retour en prison, le 10 juillet. Il a toujours invoqué des problèmes de santé. La séance s’est alors déroulée en son absence.En ouverture, le juge responsable du procès, Jee Kui-youn, a mentionné un rapport envoyé par le centre de détention de Séoul indiquant que Yoon s’est refusé à confirmer la nature des maladies et qu’il est difficile de l’extraire de sa cellule.Par ailleurs, Kim Keon-hee doit être auditionnée demain par un juge dans le cadre de la demande de mandat d’arrêt à son encontre, formulée par le procureur spécial Min Joong-ki, chargé d’enquêter sur les 16 allégations la concernant. Dans l’acte de requête, les enquêteurs ont fait état des soupçons de violation des lois sur les marchés de capitaux et sur le financement politique, ainsi que de corruption, entre autres. Si le mandat est délivré, ce sera la première fois qu’un ex-couple présidentiel est placé derrière les barreaux simultanément.L’équipe de Min a par ailleurs commencé, ce matin, à perquisitionner les locaux de Seohee Construction. Elle suspecte cette entreprise du BTP d’avoir offert à l’ancienne Première dame un collier de luxe, qui aurait coûté plus de 60 millions de wons, en contrepartie de la nomination du gendre de son patron au poste de chef du cabinet de l’ex-Premier ministre, Han Duck-soo. Le bijou est apparu pour la première fois lorsque Kim le portait lors de son voyage à Madrid en juillet 2022 pour accompagner son époux, convié à un sommet de l’Otan. Il fait polémique en raison de son absence dans la déclaration de patrimoine du couple.Par ailleurs, le Tribunal du district central de Séoul a débouté les requêtes déposées par l’ex-ministre de l’Intérieur, Lee Sang-min, et l’ancien patron de la société d’investissement Blackpearl Invest, Lee Jong-ho. Ils avaient saisi la justice pour demander de statuer sur la légalité de leur détention provisoire. Le premier était en poste au moment de l’instauration de la loi martiale par Yoon. Le second est connu pour avoir géré les comptes boursiers de Kim, lors de la manipulation des cours des actions de Deutsch Motors, un concessionnaire automobile de BMW en Corée du Sud.