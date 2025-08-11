Les effectifs de l’armée sud-coréenne ont diminué de 20 % en six ans

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne compte désormais 450 000 soldats actifs, en baisse de 110 000 par rapport à 2019. C’est ce que révèle un document présenté à la députée du Minjoo, Choo Mi-ae, par le ministère de la Défense et la MMA, l’administration chargée du recrutement des conscrits et des autres affaires militaires.Le seuil minimal des 500 000 militaires, jugé nécessaire sous le régime de l’armistice, n’est plus atteint depuis deux ans. L’armée de terre a connu la diminution la plus importante : de 300 000 en 2019 à 200 000 le mois dernier.Conséquence directe du recul de ces effectifs : 17 unités comptant entre 10 000 et 20 000 soldats (division) et plus ont été disloquées ou fusionnées en six ans. Actuellement, il n’y en a que 42. La majorité de ces troupes disparues se trouvait dans le Gangwon et dans le nord du Gyeonggi, plus proches de la frontière intercoréenne que les autres provinces. Autres impacts : une pénurie d’officiers, des difficultés opérationnelles ou une détérioration des capacités à exploiter les équipements militaires, entre autres.Le ministère de la Défense a cité la forte chute de la natalité comme la principale raison de la diminution de l’armée. Face à la situation, il se penche sur plusieurs mesures à prendre. Il peut s’agir entre autres d’augmenter le nombre de femmes en uniforme ou celui de non-combattants civils.