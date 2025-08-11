Séoul et Hanoï visent 150 milliards de dollars d’échanges d’ici 2030

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé, lundi, que la Corée du Sud et le Vietnam allaient intensifier leurs efforts pour porter leurs échanges commerciaux à 150 milliards de dollars d’ici 2030, à l’occasion du 10e anniversaire de leur accord de libre-échange.Cette déclaration est intervenue à l’issue du sommet entre Lee Jae Myung et Tô Lâm à Séoul. Au terme de leurs discussions, les deux hommes ont adopté un communiqué conjoint visant à approfondir le partenariat stratégique global. Selon la présidence sud-coréenne, ils sont convenus d’accélérer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité, ainsi que des grands projets d’infrastructures. Les discussions ont porté sur des partenariats dans le nucléaire civil, les lignes à grande vitesse et le développement urbain, avec en particulier la participation des entreprises sud-coréennes à la construction de nouvelles centrales vietnamiennes et au projet de train à grande vitesse nord-sud.Les deux pays souhaitent également renforcer leurs liens dans les énergies renouvelables, les sciences et technologies de pointe, l’intelligence artificielle et les minerais stratégiques, en combinant les ressources vietnamiennes en terres rares avec le savoir-faire technologique sud-coréen. La culture et la propriété intellectuelle ont aussi été abordées, avec la signature d’un accord de coopération dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins.Sur le plan sécuritaire, Lee Jae Myung a réaffirmé l’engagement d’une collaboration étroite pour la paix dans la péninsule et pour la résolution de la question nucléaire nord-coréenne. Tô Lâm a exprimé son soutien aux efforts de Séoul pour relancer le dialogue avec Pyongyang.Les deux hommes sont également convenus de poursuivre leurs échanges à l’occasion des forums multilatéraux, notamment lors du sommet de l’APEC prévu à Gyeongju en automne, auquel le Vietnam a confirmé sa participation. Le pays accueillera à son tour l’APEC en 2027, sur l’île de Phu Quoc.Ce soir, un dîner d’État est organisé auquel ont été conviées 66 personnalités des milieux politique, économique et culturel, parmi lesquelles les présidents de grands conglomérats sud-coréens ainsi que l’ancien entraîneur de l’équipe nationale de football vietnamienne, Park Hang-seo.