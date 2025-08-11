Baseball : 9 millions de spectateurs en 528 matchs

Photo : YONHAP News

La saison 2025 de la KBO League a dépassé les 9 millions de spectateurs en un nombre record de matchs. Le 8 août, la KBO a annoncé que 87 523 personnes avaient assisté aux rencontres disputées ce jour-là, portant le total à 9 076 699.C’est la deuxième fois que le baseball professionnel sud-coréen atteint cette barre symbolique. L’an dernier, il avait fallu 610 matchs pour réaliser cet exploit, contre 528 cette année. La moyenne de spectateurs par rencontre s’élève à 17 191, soit une hausse d’environ 16 % par rapport à la même période en 2024. Par club, les Samsung Lions ont dépassé les 1,2 million de spectateurs, tandis que les Lotte Giants, LG Twins et Doosan Bears ont chacun attiré plus d’1 million de fans. Le record de matchs à guichets fermés est également battu : 248 rencontres ont affiché complet, dépassant la précédente marque de 221 établie en 2024.L’année dernière, la KBO avait déjà franchi pour la première fois dans l’histoire du sport professionnel sud-coréen la barre des 10 millions de spectateurs sur une saison. Selon les prévisions, la saison 2025 pourrait dépasser à nouveau ce seuil et même atteindre les 12 millions.