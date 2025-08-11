Stacey Park Milburn : première femme d’origine coréenne sur une pièce américaine

Photo : YONHAP News

Dès aujourd'hui, les États-Unis mettent en circulation une pièce de 25 cents à l’effigie de Stacey Park Milburn (1987-2020), militante américano-coréenne engagée pour les droits des personnes handicapées. C’est la première fois qu’une personnalité d’origine coréenne figure sur une monnaie américaine.Selon l’US Mint, l’agence gouvernementale chargée de la fabrication des pièces de monnaie, cette pièce a été frappée dans le cadre du programme « American Women Quarters ». Débuté à 2022, il a pour objectif de mettre à l’honneur vingt femmes ayant contribué aux avancées sociales dans divers domaines tels que le droit de vote, les droits civiques, l’abolition de l’esclavage, les sciences ou encore les arts.Stacey Park Milburn a été une figure pionnière dans le mouvement en faveur des droits des personnes handicapées. Fille aînée d’un père américain et d’une mère coréenne, elle est née à Séoul et a grandi en Caroline du Nord. Malgré sa maladie de dystrophie musculaire congénitale, elle s’est engagée dans le militantisme, et dès 16 ans, elle a siègé dans plusieurs commissions liées au handicap. A 20 ans, elle a joué un rôle déterminant dans l’adoption d’une loi d’État proclamant le mois d’octobre « Mois de l’histoire et de la sensibilisation au handicap », rendant obligatoire l’enseignement de cette histoire dans toutes les écoles. Milburn a fondé le « Disability Justice Culture Club » donnant corps au mouvement pour la justice des personnes handicapées mais aussi pour améliorer la vie de ceux issues de groupes encore plus marginalisés, comme les minorités ethniques, sexuelles, les personnes immigrées, ou sans-abri.En 2014, elle a été nommée membre du Comité consultatif présidentiel sur les personnes ayant une déficience intellectuelle par l’administration Obama. Malgré un traitement contre le cancer du rein, elle a continué son engagement jusqu’à sa mort, le 19 mai 2020, jour de son 33e anniversaire.