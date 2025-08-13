Séoul-Amsterdam : Lee s’entretient avec Schoof

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu par téléphone, lundi, avec le Premier ministre néerlandais. Selon la porte-parole de la présidence, Lee Jae Myung a proposé à Dick Schoof de promouvoir une coopération substantielle dans le domaine des semi-conducteurs.Au cours de ce premier échange entre les deux hommes, le chef de l'Etat sud-coréen a souligné la nécessité de maintenir une communication active à différents niveaux afin que Séoul et Amsterdam puissent renforcer leur coopération en tant que partenaires stratégiques et alliés dans le secteur des puces. Son interlocuteur a exprimé le souhait de voir se consolider les relations d’amitié et de coopération à la suite de l’arrivée au pouvoir de Lee.Selon Kang Yu-jung, les deux dirigeants ont également salué les progrès remarquables réalisés récemment dans les relations bilatérales en matière notamment de commerce, d’investissement, d’intelligence artificielle (IA) et de cybersécurité. Avant de s’engager à approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines.