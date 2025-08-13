Terraform Labs : Kwon Do-hyung devrait plaider coupable

Photo : YONHAP News

Dans un document publié hier, le juge fédéral de New York, Paul Engelmayer, a annoncé avoir été informé que Kwon Do-hyung, le fondateur de l'écosystème crypto Terra, pourrait changer sa déclaration initiale pour plaider coupable. Avant d’ajouter qu’une concertation d’urgence aura lieu ce mardi matin, heure locale, au tribunal.Le Parquet fédéral de New York avait inculpé l’entrepreneur sud-coréen, après son arrestation en mars 2023 au Monténégro, pour huit chefs d’accusation, dont fraude en ligne et complot de manipulation de cours. Après son extradition vers les Etats-Unis, fin 2024, une nouvelle charge, celle de complot de blanchiment d’argent, a été ajoutée.Lorsqu’il a été présenté au juge début janvier 2025, le magnat de la cryptomonnaie avait alors plaidé non coupable.Kwon a fondé, en 2018, sa société Terraform Labs qui a développé les cryptomonnaies terra et luna. Leur effondrement, en 2022, avait entraîné une perte estimée à 40 milliards de dollars pour les investisseurs.