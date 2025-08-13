Pyongyang organise un concours de tir d’artillerie à l'approche de l’UFS

Photo : YONHAP News

L’armée nord-coréenne a mené, lundi, des exercices de tir d’artillerie sous forme de concours. Selon l’agence de presse officielle du régime, ces opérations s’inscrivent dans le plan d’entraînement de l’état-major général de l’armée populaire, visant à perfectionner sa capacité à mener une guerre ainsi que sa posture de préparation au combat.La KCNA a précisé que ces manœuvres avaient pour but de vérifier la maîtrise des procédures de combat pour l’appui-feu par les sous-unités d’artillerie tactique et de diffuser les pratiques exemplaires à l’ensemble de l’armée. Avant d'indiquer que les participants ont tous atteint leurs objectifs en anéantissant les cibles dans le temps imparti, saluant le haut niveau de compétence des forces d’artillerie, qui ne cessent d’améliorer l’efficacité et l’opérabilité de leurs armes en s’adaptant aux évolutions de la guerre moderne.L'exercice a été supervisé par Pak Jong-chon, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, accompagné de Ri Yong-gil, chef d’état-major général de l’armée populaire. Kim Jong-un, n’y a pas assisté.Cet événement ne semble pas sans rapport avec la prochaine tenue de l’exercice « Ulchi Freedom Shield » (UFS), entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, qui doit débuter le 18 août prochain. Hier, le ministre nord-coréen de la Défense, No Kwang-chol, a averti, dans un communiqué, que Pyongyang exercerait son droit souverain à l’autodéfense face à tout acte de provocation dépassant les limites admissibles.