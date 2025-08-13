« Kpop Demon Hunters » : « Golden » au sommet du Hot 100 de Billboard

Photo : YONHAP News

« Golden », une des chansons de l’album original du film d'animation « Kpop Demon Hunters », s’est offert la première place du Hot 100 de Billboard. Le tube, interprété par Ejae, Audrey Nuna et Rei Ami, y avait fait son entrée début juillet, au 81e rang.Dans un article publié hier, le magazine américain a précisé que le titre avait atteint le sommet du classement hebdomadaire, devant « Ordinary » d’Alex Warren. Avant d’ajouter qu’il s’agit de la neuvième chanson de K-pop à se hisser à ce niveau, et de la première interprétée par des artistes féminins.« Golden » continue d’exploser ainsi le compteur avec 31,7 millions de streams, soit une hausse de 9 % sur une semaine. Même constat pour les diffusions à la radio et pour les ventes, qui ont grimpé respectivement de 71 et 35 %, à 8,4 millions et à 7 000 exemplaires.A noter que le 1er août, le titre a également dominé le « Official Singles Chart », le classement officiel hebdomadaire des singles au Royaume-Uni.