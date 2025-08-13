Le chef de la diplomatie sud-coréenne reçoit le favori au poste de Premier ministre japonais

Photo : YONHAP News

Lundi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a reçu le ministre japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Shinjiro Koizumi. Ce dernier, en tête des sondages pour devenir le prochain chef du gouvernement nippon, était en visite à Séoul du 9 au 11 août pour participer à la réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), ainsi qu’à une rencontre trilatérale avec ses homologues sud-coréen et chinois.Selon le ministère sud-coréen, Cho a souligné la nécessité de renforcer la communication à tous les niveaux afin de développer des relations plus solides, matures et tournées vers l’avenir, à l’occasion du 60e anniversaire de la normalisation des liens diplomatiques. Pour sa part, Koizumi a dit espérer que Séoul et Tokyo puissent discuter de manière plus concrète des moyens de coopération. Les deux hommes ont également échangé sur divers sujets économiques d’intérêt réciproque, tout en insistant sur la nécessité de maintenir une communication étroite sur les préoccupations communes et actuelles.A propos de cet entretien, l’agence de presse Kyodo News a rapporté que le fils de l’ancien Premier ministre Junichiro Koizumi avait indiqué aux journalistes avoir demandé la levée des restrictions sur les importations de produits de la mer en provenance de l’archipel.Interrogé sur ce point, un responsable du ministère sud-coréen s’est contenté de déclarer que le rétablissement de la confiance des consommateurs constituait une condition préalable à tout assouplissement des restrictions. Pour rappel, l’importation de produits de la mer provenant de huit préfectures japonaises est interdite en Corée du Sud en raison des inquiétudes liées à la radioactivité à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima.