Le gouvernement emprunte une somme record à la BOK entre janvier et juillet

Photo : KBS News

Sur les sept premiers mois de l’année, le gouvernement a emprunté à la Banque de Corée (BOK) un montant cumulé de 114 000 milliards de wons, dont 25 000 milliards rien qu’en juillet. Un record. C’est ce que révèlent les données présentées par la banque centrale au député Park Seong-hoon du Parti du pouvoir du peuple, la première force de l’opposition.Cette somme est de loin supérieure aux emprunts de 2020 (90 000 milliards), l’année de la pandémie de COVID-19, et à ceux de 2023 (100 000 milliards). Cette année-là, l’exécutif avait connu un trou fiscal important.Toutefois, le mois dernier, l’exécutif a remboursé une partie de ces crédits, qui sont un outil de financement utilisé lorsqu’il doit compenser un manque à gagner temporaire, dû au décalage de trésorerie.L’administration de Lee Jae Myung mobilise tous les moyens pour augmenter les recettes fiscales, mais elle semble obligée de continuer d’emprunter de l’argent à la BOK pendant un certain temps, les dépenses publiques étant toujours en hausse.Dans un entretien avec l’agence Moody’s vendredi dernier, le vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, a de nouveau affiché son intention de soutenir la croissance via l’exécution audacieuse du budget de l’Etat.