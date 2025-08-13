Le ministre de la Réunification s’entretient avec l’ambassadeur suédois

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification, Chung Dong-young, a reçu lundi, à Séoul, l'ambassadeur de Suède en Corée du Sud, Karl-Olof Andersson. La coopération bilatérale face à la situation dans la péninsule coréenne était à l’ordre du jour.Chung a salué les efforts déployés par Stockholm pour apaiser les tensions entre les deux Corées et promouvoir la paix, en tant que pays ayant établi des relations diplomatiques avec le régime communiste et ouvert son ambassade à Pyongyang. Il a présenté la politique intercoréenne du nouveau gouvernement Lee, axée sur le rétablissement du dialogue et la coexistence pacifique, tout en soulignant le rôle de longue date joué par la Suède en faveur de la paix et de la stabilité dans la péninsule.Le ministre sud-coréen a ensuite exprimé l’espoir de continuer de coopérer étroitement, estimant que les réseaux diplomatiques et la confiance que Stockholm entretient avec le régime de Kim Jong-un pourraient favoriser une relance du dialogue intercoréen. Pour sa part, Andersson a assuré le maintien d’une communication active avec Séoul au sujet de ses efforts diplomatiques sur la question nord-coréenne.Pour rappel, la Suède a été le premier pays occidental à établir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, en 1973. Elle assure parfois des services consulaires pour le compte des Etats-Unis et joue le rôle d’intermédiaire dans les pourparlers Washington-Pyongyang. Le pays scandinave avait fermé son ambassade en 2020, après le blocage des frontières par le royaume ermite en raison de la pandémie de COVID-19, avant de la rouvrir quatre ans plus tard, une première pour une nation occidentale.