KDI : maintien de la prévision de croissance 2025 pour la Corée du Sud à 0,8 %

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) a maintenu sa prévision de croissance pour l’économie sud-coréenne en 2025, à 0,8 %. Dans la mise à jour de ses perspectives économiques publiée ce mardi, le think tank a indiqué que ce faible taux précédemment estimé restait inchangé. Pour lui, l’amélioration attendue de la consommation serait contrebalancée par une détérioration des investissements dans la construction.L’institut de recherche financé par l’Etat avait initialement tablé, en novembre dernier, sur un taux de 2,0 %, avant de le réviser à 1,6 % en février, puis trois mois plus tard à 0,8 %.En publiant cette nouvelle estimation, le KDI a précisé que la prévision de croissance des investissements dans la construction avait été abaissée de -4,2 à -8,1 %, en raison notamment du retard pris dans la normalisation du marché du financement de projets immobiliers. En revanche, il a relevé sa prévision de croissance des exportations de biens, la faisant passer de -0,4 à 1,2 %, invoquant une accélération des ventes avant l’entrée en vigueur des droits de douane américains.La consommation privée devrait, pour sa part, croître de 1,3 % cette année, contre 1,1 % prévu auparavant, sous l’effet notamment de l’adoption de deux budgets supplémentaires. Les investissements en biens d’équipement devraient progresser de 1,8 %.Pour 2026, l’institut table sur une croissance de 1,6 %, portée par une reprise progressive de la demande intérieure malgré la faiblesse attendue des exportations.