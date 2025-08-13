Le premier sommet Lee-Trump aura lieu le 25 août à Washington

Photo : YONHAP News

Le premier sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump aura lieu le 25 août à la Maison Blanche. Pour cela, le président de la République s’envolera la veille vers Washington, pour un voyage de trois jours. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la porte-parole de la présidence sud-coréenne.Kang Yu-jung a précisé qu’il s’agira d’une visite de travail et, qu’après leur tête-à-tête, les deux dirigeants déjeuneraient ensemble. Avant d’ajouter que lors de leur entretien, ils aborderont en premier lieu les moyens de développer l’alliance bilatérale en une alliance globale, stratégique, et orientée vers l’avenir, face au changement de l’environnement sécuritaire et économique mondial. Les discussions porteront également sur les questions liées à la sécurité, qui n’ont pas été traitées lors des récentes négociations tarifaires bilatérales, et sur les moyens de travailler ensemble vers l’instauration de la paix sur la péninsule et sa dénucléarisation, tout en renforçant davantage la posture de défense combinée.Lee et Trump échangeront en outre sur les mesures d’accompagnement de l’accord commercial, scellé le 31 juillet entre leurs pays, dans lequel Séoul s’est notamment engagé à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Pour rappel, 150 milliards de ce fonds seraient destinés à la construction navale, et le reste à des secteurs comme les semi-conducteurs, les batteries ou encore les biotechnologies.Pour ce déplacement, le chef de l'Etat sud-coréen sera accompagné de son épouse, Kim Hea Kyung.