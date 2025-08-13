Grâce présidentielle du 15 août : polémique dans le monde politique

Photo : KBS News

Concernant l’amnistie spéciale accordée à l’occasion de la Journée de la libération de la Corée, le Bureau présidentiel a exprimé hier le souhait que cette décision favorise le rétablissement de la politique sur la base du dialogue et de la réconciliation.Toutefois, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’y montre vivement opposé, dénonçant une mesure de récompense qui va à l’encontre de l'opinion publique. La principale force de l’opposition conservatrice, a notamment accusé la grâce de l'ancien ministre de la Justice, Cho Kuk, et de l'ex-députée Yoon Mee-hyang de n’avoir aucun rapport avec la vie des citoyens.En revanche, le Minjoo, le parti présidentiel, a estimé que la réaction du peuple n'est pas négative. Selon lui, toute la famille de Cho a beaucoup souffert et ce dispositif est fondé sur le bien-être de la population et l'unité nationale.Quant au Parti de la réforme de la patrie, créé par Cho, il a salué le retour de l’ancien garde des Sceaux. Avant de déclarer que cette démarche constituait un premier pas pour corriger une justice déformée, soulignant sa volonté de terminer les réformes du Parquet.