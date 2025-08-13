Le tribunal examine la demande de détention provisoire de Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Le Tribunal du district central de Séoul a commencé, ce matin, à examiner la demande de mise en détention provisoire de Kim Keon-hee, formulée par le procureur spécial Min Joong-ki. L’ancienne Première dame s’est présentée à l’audience, accompagnée de trois avocats. L’équipe d’enquête spéciale était représentée par huit procureurs.Dans l’acte de requête, déposé le 7 août, figurent trois chefs d’accusation : violation de la loi sur les marchés de capitaux, infraction à la loi sur le financement politique et trafic d’influence.Plus précisément, les enquêteurs soupçonnent l’épouse de Yoon Suk Yeol d’avoir obtenu des revenus illicites dans une affaire de manipulation boursière, d’être intervenue dans la nomination de candidats lors d’élections partielles en échange de sondages d’opinion réalisés gratuitement par un intermédiaire politique pour la campagne présidentielle de son mari en 2022, ainsi que d’avoir accepté des articles de luxe, en contrepartie de faveurs dans le règlement de certains dossiers liés à l’Eglise de l’Unification, connue sous le nom de secte Moon.Le tribunal devrait rendre sa décision dès ce soir. Si le mandat est délivré, ce sera la première fois dans l’histoire constitutionnelle du pays du Matin clair qu’un ex-couple présidentiel sera placé simultanément derrière les barreaux. Le mari étant déjà incarcéré depuis le 10 juillet dans le cadre de l’enquête sur sa déclaration de la loi martiale.Par ailleurs, le Minjoo, le parti présidentiel, a réaffirmé la nécessité de la mise en détention de Kim. Il a indiqué qu’elle avait nié la plupart des accusations, ce qui fait craindre une destruction de preuves.