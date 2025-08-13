Aviation : la ligne Gimpo-Jeju a été la plus fréquentée au monde en 2024

Photo : YONHAP News

La ligne domestique entre Gimpo et l’île de Jeju en Corée du Sud a été la plus fréquentée au monde en 2024, avec plus de 13 millions de passagers. C’est ce que révèle un rapport publié la semaine dernière par l’Association du transport aérien international (IATA).Neuf des dix lignes les plus fréquentées de la planète se trouvent dans la région Asie-Pacifique. Pour l’Amérique du Nord, c’est la ligne New York-Los Angeles qui a été la plus utilisée avec 2,2 millions de voyageurs. En Europe, c’est la celle entre Palma de Majorque et Barcelone en Espagne qui arrive en tête avec une fréquentation de 2 millions de personnes. En Amérique latine, la liaison entre Bogota et Medellin en Colombie a été utilisée par 3,9 millions d’individus. Enfin, en Afrique, l’axe Cape Town-Johannesburg a été emprunté plus 3,3 millions de fois.Concernant le marché aérien, le plus important a été celui des États-Unis, comptant 876 millions de passagers. Il s’agit d’une hausse annuelle de 5,2 %. La Chine s’est classée au deuxième rang avec 741 millions de voyageurs (+18,7%) devant le Royaume-Uni avec 261 millions. C’est l’Espagne qui complète le podium avec 241 millions.