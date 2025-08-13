Pêche illégale : Séoul et Pékin unissent leurs efforts pour son éradication

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Océans et de la Pêche a annoncé avoir tenu une réunion de travail de trois jours, à partir du 5 août, avec la garde côtière chinoise sur la gestion et la surveillance des pêches. Les deux pays sont convenus de renforcer leur coopération pour maintenir l’ordre dans les zones maritimes relevant de l’accord bilatéral et lutter contre la pêche illégale.Dans ce cadre, dès le 1er septembre, tout navire commettant une infraction grave pourra être sanctionné à la fois en Corée du Sud et en Chine, sans possibilité de libération. Cette régulation concerne les bateaux qui pratiquent la pêche sans autorisation, qui pénètrent dans les eaux territoriales ou les zones interdites, ou encore qui entravent l’action des autorités.Jusqu’à présent, un navire chinois contrôlé par les autorités sud-coréennes pouvait être relâché contre une caution s’il possédait un permis chinois. Désormais, il sera sanctionné sans exception, avant d'être remis aux garde-côtes de son pays qui pourront annuler son permis ou infliger une amende supplémentaire.