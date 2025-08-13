Apec : la Corée du Sud organise le Forum sur les femmes et l'économie

Photo : YONHAP News

Le Forum sur les femmes et l'économie (WEF) du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) s'est tenue pour la première fois en Corée du Sud sous le thème : « élargir la participation économique des femmes pour une croissance durable ». Lors de son ouverture, aujourd'hui à Songdo Convensia à Incheon, la vice-ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille a déclaré que le renforcement du rôle des femmes dans l’économie est à la fois un défi pour l’Apec et une solution clé pour une croissance résiliente et un avenir durable.Shin Young-sook a affirmé, en citant l'OCDE, qu’une réduction de l’écart entre les sexes sur le marché du travail pourrait augmenter le PIB par habitant moyen de 9 % d’ici 2060, et que cela montre ce qui doit être construit ensemble.Cette réunion a rassemblé environ 120 participants, dont des ministres et des responsables de 21 pays membres de l'Apec, notamment le Japon et l’Indonésie.