Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intérieur

Apec : la Corée du Sud organise le Forum sur les femmes et l'économie

Write: 2025-08-12 15:03:07Update: 2025-08-12 15:33:15

Apec : la Corée du Sud organise le Forum sur les femmes et l'économie

Photo : YONHAP News

Le Forum sur les femmes et l'économie (WEF) du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) s'est tenue pour la première fois en Corée du Sud sous le thème : « élargir la participation économique des femmes pour une croissance durable ». Lors de son ouverture, aujourd'hui à Songdo Convensia à Incheon, la vice-ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille a déclaré que le renforcement du rôle des femmes dans l’économie est à la fois un défi pour l’Apec et une solution clé pour une croissance résiliente et un avenir durable.

Shin Young-sook a affirmé, en citant l'OCDE, qu’une réduction de l’écart entre les sexes sur le marché du travail pourrait augmenter le PIB par habitant moyen de 9 % d’ici 2060, et que cela montre ce qui doit être construit ensemble.

Cette réunion a rassemblé environ 120 participants, dont des ministres et des responsables de 21 pays membres de l'Apec, notamment le Japon et l’Indonésie.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >