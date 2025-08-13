Kim Keon-hee placée en détention provisoire

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee a été incarcérée dans la nuit de mardi à mercredi, à la suite de l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre par le Tribunal du district central de Séoul. Ce dernier a justifié sa décision en déclarant que l’ancienne Première dame était susceptible de détruire des preuves.L’équipe du procureur spécial Min Joong-ki soupçonne l’épouse de Yoon Suk Yeol, entre autres, de trafic d’influence ainsi que d’avoir violé la loi sur les marchés des capitaux et celle sur le financement politique. Elle avait requis sa mise en détention jeudi dernier. Une demande approuvée par la justice hier, après plus de quatre heures d’audition de la suspecte.C’est la première fois dans l’histoire constitutionnelle de la Corée du Sud qu’un ex-couple présidentiel est placé simultanément derrière les barreaux, le mari étant déjà incarcéré depuis le 10 juillet dans le cadre de l’enquête sur sa déclaration de la loi martiale en décembre.Dans la classe politique, les réactions sont partagées. Dans un communiqué publié immédiatement après l’émission du mandat, le Minjoo s’est félicité de la décision du tribunal, la qualifiant de « raisonnable ». Park Soo-hyun, porte-parole de la formation présidentielle, a déclaré que Kim s’était trompée si elle avait cru pouvoir échapper au système judiciaire simplement parce qu’elle était l’épouse de l’ex-dirigeant. Il a ensuite appelé à faire toute la lumière sur ses crimes et à la sanctionner comme il se doit.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, Kim Moon-soo a dénoncé un « outrage inédit dans l’histoire constitutionnelle du pays » et un « règlement de comptes politique » de la part du président Lee Jae Myung. Kim est le prétendant malheureux à la dernière présidentielle et est actuellement candidat pour prendre la tête du parti conservateur.