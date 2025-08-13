Terraform Labs : Kwon Do-hyung plaide coupable

Photo : YONHAP News

Kwon Do-hyung, fondateur de Terraform Labs, a plaidé coupable pour deux accusations portées contre lui lors d'une audience de concertation tenue mardi devant un tribunal de New York. Il s'agit des charges de complot en vue de frauder et de fraude électronique.En janvier dernier, l'entrepreneur sud-coréen, à l'origine de l'effondrement de la cryptomonnaie Terra en 2022, avait plaidé non coupable aux neuf chefs d'accusation le visant, dont notamment fraude en ligne, fraude sur les matières premières et complot de manipulation de cours.En changeant de position et en reconnaissant sa culpabilité dans le cadre d'un accord avec les procureurs, l’homme d’affaires a vu sa durée maximale d'emprisonnement passer de 25 à 12 ans. En outre, il a accepté la confiscation de 19 millions de dollars ainsi que la saisie de certains biens. Le trentenaire dispose également de la possibilité d’être transféré en Corée du Sud après avoir purgé la moitié de sa peine.Le Parquet fédéral de New York avait inculpé Kwon, après son arrestation en mars 2023 au Monténégro, pour huit chefs d’accusation. Après son extradition vers les Etats-Unis, fin 2024, une nouvelle charge, celle de complot de blanchiment d’argent, a été ajoutée.