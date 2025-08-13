KCNA : Kim Jong-un et Vladimir Poutine échangent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la KCNA. C’est la première fois qu’un échange téléphonique entre l’homme fort de Pyongyang et un chef d’Etat étranger est révélé par les médias du régime.Lors de la discussion, Kim III a affirmé rester toujours fidèle à l'esprit du traité signé entre les deux alliés, et qu’il soutiendrait pleinement toutes les décisions que la Russie prendrait. De son côté, Poutine a évoqué la participation de soldats nord-coréens à la guerre en Ukraine. Il a rendu hommage à leur courage, à leur héroïsme et à leur esprit de sacrifice lors de la libération de la région de Koursk, tout en saluant le soutien apporté par Pyongyang. En parallèle, le président russe a félicité son interlocuteur pour le 80e anniversaire de la libération de la Corée, qui lui a exprimé ses sincères remerciements.Selon l’agence de presse du pays communiste, la discussion s’est déroulée dans une atmosphère amicale et chaleureuse. Les deux hommes sont convenus d’intensifier leurs contacts à l’avenir. Par ailleurs, le Kremlin a indiqué que l’entretien avait également porté sur le sommet entre les Etats-Unis et la Russie, prévu le 15 août.