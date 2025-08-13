Washington dénonce la persistance des violations des droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département d'Etat a déploré la persistance de la grave situation des droits de l'Homme en Corée du Nord. Dans son rapport annuel 2025 sur la situation des droits humains par pays, publié ce mardi, il accuse le régime de Kim Jong-un de maintenir son contrôle sur la nation en recourant à la brutalité et à la coercition.Le document souligne que, au cours de l'année écoulée, aucun changement majeur n'est intervenu et que Pyongyang n'a pris aucune mesure crédible pour identifier et sanctionner les responsables des violations des droits fondamentaux. Il indique également qu'il existe des rapports crédibles faisant état d'exécutions arbitraires ou illégales, de disparitions, d'actes de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de pratiques médicales ou psychologiques coercitives, ainsi que d'arrestations ou détentions arbitraires.