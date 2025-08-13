Emploi : hausse de 171 000 postes en juillet

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, le nombre d'employés de plus de 15 ans était de 29 millions en Corée du Sud, soit une augmentation de 171 000 sur un an. C'est ce que révèlent les données publiées ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat).Par secteur, la santé et les services sociaux ont enregistré 263 000 nouveaux travailleurs, alors que les services professionnels, scientifiques et technologiques en ont gagné 91 000. En revanche, le domaine de la construction en a perdu 92 000. Il s’agit d’un recul pour le 15e mois consécutif. Les effectifs ont également diminué dans l’industrie manufacturière, l’agriculture, la sylviculture et la pêche.Par tranche d’âge, les plus de 60 ans et les trentenaires ont affiché une hausse, mais les personnes dans la vingtaine et les quadragénaires ont régressé. Le taux d’emploi s’est établi à 63,4 %, en hausse de 0,1 point. Celui des 15 à 64 ans, utilisé comme référence par l’OCDE, a atteint 70,2 %. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point pour s'élever à 2,4 %.Enfin, la population inactive a atteint 16 millions d’individus (+8 000). Parmi eux, 2,58 millions ont déclaré ne pas travailler ni rechercher d’emploi. Il s’agit d’une hausse de 69 000 en glissement annuel.