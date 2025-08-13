Séoul pourrait suspendre la publication de son rapport sur les droits de l'Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen envisage de ne pas publier, cette année, son rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme en Corée du Nord. Un responsable du ministère de la Réunification a indiqué, mardi, que plusieurs options étaient à l'étude à ce sujet. Avant d’ajouter que les nouveaux témoignages recueillis depuis la sortie de l'édition 2024 étaient peu nombreux.Selon lui, la plupart des transfuges nord-coréens séjournent pendant une longue période dans un pays tiers avant d’entrer sur le territoire sud-coréen, ce qui rend difficile la collecte de déclarations significatives sur la situation actuelle au nord du 38e parallèle.Depuis 2018, année de promulgation de la Loi sur les droits de l'Homme en Corée du Nord, le ministère publie chaque année un rapport sur la situation des droits fondamentaux dans le royaume ermite, s'appuyant sur des témoignages recueillis auprès des réfugiés.Sous le président progressiste Moon Jae-in, le contenu du document était gardé confidentiel, compte tenu des risques de divulgation d’informations personnelles concernant les transfuges et d’atteinte aux relations intercoréennes. Mais, depuis 2023, le gouvernement conservateur de Yoon Suk Yeol l’a non seulement rendu public, mais aussi diffusé une édition en anglais pour sensibiliser la communauté internationale.