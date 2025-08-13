Woo Won-shik reçoit Tô Lâm au Parlement

Photo : YONHAP News

Hier, le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, a reçu Tô Lâm, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, en visite d’Etat en Corée du Sud. Au menu de leurs discussions : la coopération parlementaire entre les deux pays.Le patron du perchoir a déclaré que cette discussion constituait une excellente occasion d’élargir les échanges entre les parlements, et a exprimé son souhait que Séoul et Hanoï développent des relations encore plus étroites. De son côté, l’homme fort du Vietnam a espéré approfondir et moderniser le partenariat stratégique global, notamment à travers la signature d’un nouveau mémorandum d'entente.Le même jour, les ministres de la Défense, des deux pays se sont aussi entretenus à Séoul. Ahn Gyu-back et Phan Van Giang ont discuté de moyens concrets pour renforcer la coopération militaire et dans l’armement, en phase avec le partenariat stratégique global. Les deux parties se sont accordées pour accélérer la révision de leur protocole d’accord en la matière, et poursuivre les résultats obtenus dans l'industrie de défense. Elles ont également paraphé un accord pour transférer au Vietnam une troisième corvette sud-coréenne Jecheon.