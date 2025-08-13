Rencontre entre le conseiller à la sécurité nationale et deux députés américains

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a rencontré, mardi, deux députés américains de la Chambre des représentants, en visite en Corée du Sud.Selon un communiqué, publié le jour même par le Bureau présidentiel, Wi Sung-lac s'est entretenu avec les élus républicains Beth Van Duyne et Richard McCormick. A cette occasion, il a sollicité leur soutien afin que la Séoul et Washington puissent développer une alliance stratégique globale et tournée vers l'avenir dans un environnement sécuritaire et économique en pleine mutation. Avant d’exprimer le souhait que, lors de leur prochain sommet, Lee Jae Myung et Donald Trump réaffirment la solidité de leur alliance et mènent des discussions approfondies sur les moyens de la faire progresser.De leur côté, les députés américains ont assuré que l’alliance bilatérale bénéficiait d’un soutien transpartisan au sein du Congrès et promis de continuer à œuvrer au développement de ce partenariat.Par ailleurs, Wi a rappelé que les Etats du Texas et de Géorgie, représentés respectivement par les deux élus, avaient accueilli des investissements stratégiques d’entreprises sud-coréennes dans les secteurs des semi-conducteurs et des batteries automobiles, contribuant à la création d’emplois locaux, et appeler à une attention particulière de la part du Congrès.