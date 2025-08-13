Unesco : SEVENTEEN offre 250 000 dollars pour la jeunesse

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée hier, le boys band sud-coréen SEVENTEEN a fait don de 250 000 dollars à l’Unesco.Selon son agence Pledis Entertainment, cette somme provient d’une vente aux enchères caritative « JOOPITER presents: sacai x SEVENTEEN » et vise à renforcer le Programme mondial de subventions pour la jeunesse, créé conjointement par le groupe masculin et l'organisme onusien.SEVENTEEN est actuellement ambassadeur de bonne volonté pour la jeunesse auprès de l'Unesco. En 2023, ses membres ont été invités au siège de l'organisation à Paris pour le 13e Forum des jeunes, une première pour des artistes de K-pop. A cette occasion, ils ont prononcé un discours et donné un concert.Le groupe a déclaré que cette journée avait une signification particulière pour lui, puisqu'il exprime les multiples facettes de la jeunesse à travers sa musique. Avant d'adresser un message de soutien à tous les jeunes poursuivant leurs rêves dans le monde.